Um dos contrastes mais chocantes da "Operação Vingança", na Baixada Santista, é o abismo entre os relatos de parentes dos mortos e os dos policiais envolvidos, escancarado por reportagem do UOL nesta segunda (25). O registro da PM coloca agentes como heróis dignos de condecoração, enquanto familiares, moradores e testemunhas contam cenas de covardia, com tortura e execução de inocentes. Quem diz a verdade? O problema é que muitos policiais não usavam as câmeras corporais, que poderiam resolver isso. E imagens dos que as usavam chegaram, convenientemente, com problema ao Ministério Público. O governo Tarcísio de Freitas? Parece confortável com a falta de resposta. Afinal, em São Paulo, chacina de pobre e negro gera votos nas eleições.