O bom senso, linha que delimita o fim da coragem e o início da estupidez, faltou a Aildo Francisco Lima, preso na 17ª fase da Operação Lesa Pátria nesta quarta (27). Ele ficou famoso por invadir o STF na tentativa de golpe de 8 de janeiro, e transmitir uma live sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes. A experiência de copiar o "mito", produzindo live e atacando o seu arquirrival, deve ter sido inebriante para o semovente. Moraes não vale mais do que os outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas era ele o responsável pelo inquérito sobre a organização criminosa que atentava contra a democracia. É o tipo de provocação, portanto, que não se preocupa com o dia de amanhã.