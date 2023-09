Senado avança pacote anti-indígena com bombas piores que o marco temporal Em retaliação ao STF, que jogou água no chope dos ruralistas ao reafirmar direitos territoriais de indígenas, a Comissão de Constituição de Justiça do Senado chancelou o pacotão anti-indígena da Câmara dos Deputados por 16 votos a 10. Nele, o marco temporal nem é o maior problema. O projeto pode ir à votação e ser aprovado pelo plenário ainda nesta quarta (27). Aprovado, Lula vai ter que gastar a caneta dos vetos para derrubar os tumores que cresceram no texto original e bloqueiam a dignidade da população indígena. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto