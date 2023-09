O general da reserva Ridauto Lúcio Fernandes, alvo da 18ª fase da Operação Lesa Pátria, nesta sexta (29), pode confirmar que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe planejada e executada com a ajuda de membros das forças especiais do Exército - do qual ele fazia parte. Quem acompanhou os atos golpistas, com a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, percebeu que determinadas ações não condiziam com uma turba amalucada. A forma como eles derrubaram as grades de proteção e as usaram posteriormente como escada para acessar o Congresso Nacional por entradas de ventilação ou mesmo a forma como se deu o enfrentamento ao gás disparado pela Polícia Militar não é comportamento de amador.