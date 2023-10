Uma greve simultânea inédita de funcionários do Metrô, da CPTM e da Sabesp começa à zero hora desta terça (3) contra processos de privatização e terceirização envolvendo essas empresas e pela realização de um plebiscito pelo poder público para consultar a população sobre sua venda. A presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo, Camila Lisboa, afirmou à coluna que foi proposto ao governo paulista que, nas 24 horas da greve, os trens operassem com a catraca liberada. Ou seja, com os funcionários trabalhando, mas sem cobrança de tarifa, para não causar transtornos junto à população, mas a sugestão foi negada.