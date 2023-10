Se as catracas das estações do Metrô e da CPTM tivessem amanhecido liberadas, o movimento dos trabalhadores teria a simpatia maciça dos usuários do serviços públicos de transporte. Braços foram cruzados, nesta terça (3), em protesto contra o processo de privatizações dessas empresas e da Sabesp. Sindicatos propuseram trocar a paralisação pela não cobrança de tarifa, o que não foi aceito pelo governo, decisão chancelada pela Justiça. Em coletiva nesta manhã, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que "liberar a catraca é colocar o cidadão em risco, é perder o controle do cidadão na plataforma". E vaticinou: "A liberação de catraca pode ocasionar acidentes, não é desejável".