Tarcísio põe mão no fogo por privatizada e sai chamuscado com novo chabu A greve contra a privatização do Metro, da CPTM e da Sabesp acabou como previsto após 24 horas. E, como previsto, os problemas da linha 9-Esmeralda privatizada não têm hora para acabar. Enquanto as linhas geridas pelo poder público amanheceram funcionando normalmente, o problemático ramal acordou sem resolver o chabu desta terça, quando parte do sistema parou por falha elétrica. De novo. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto