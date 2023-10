Áudios revelam pressão para Itaú liberar R$ 25 mi a desmatador na Amazônia Em gravações obtidas por O Joio e O Trigo e Repórter Brasil, falas atribuídas a um executivo do Itaú Unibanco revelam que o diretor de agronegócio da instituição, Pedro Barros, teria atuado para autorizar um financiamento à AgroSB, apesar do histórico de infrações ambientais da empresa, autuada diversas vezes por desmatamento na Amazônia. A AgroSB é o braço agropecuário do Grupo Opportunity, fundado pelo banqueiro Daniel Dantas. Atualmente, a companhia conta com 13 fazendas na Amazônia. Nas propriedades, há produção de soja, milho e cacau, além de pastagens para um rebanho de 110 mil cabeças de gado. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto