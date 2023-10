Bolsonaro usou a estrutura das celebrações do Bicentenário da Independência, em 7 de setembro de 2022, bancadas com cascalho do contribuinte, para comícios eleitorais em Brasília e no Rio. Agora, passada a ressaca da derrota e da tentativa de golpe, sua defesa teve que rebolar diante do TSE para provar que ele não fez o que fez. E, da necessidade, surgiu a ?Defesa Clark Kent?. Como noticiou Carolina Brígido, no UOL, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, encerrou nesta quarta (4), a instrução de duas ações de investigação eleitoral contra o ex-presidente por campanha à reeleição durante os festejos oficiais do 7 de setembro. Elas podem condená-lo, mais uma vez, à inelegibilidade.