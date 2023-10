Com grupo Heineken, ?lista suja? do trabalho escravo bate recorde de nomes Com 204 novos nomes, incluindo o da Cervejaria Kaiser, empresa do grupo Heineken, o governo federal divulgou nesta quinta-feira (05) a atualização do cadastro de empregadores responsabilizados por mão de obra análoga à de escravo, a chamada "lista suja". Em nota, a empresa afirma que respeita a legislação e mobilizou-se para apoiar os trabalhadores. Esse é o maior número já registrado de entradas da pessoas físicas e jurídicas na base de dados criada em novembro de 2003, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto