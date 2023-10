Morte ?por engano? não existe no Rio, onde violência virou cartão-postal Independentemente de qual seja o motivo que levou à execução de três médicos, um deles irmão da deputada federal Sâmia Bomfim, em um quiosque na Barra da Tijuca, o caso mostra uma cidade em que a violência letal se tornou parte da paisagem como o Pão de Açúcar ou o Cristo Redentor. E na qual a liberdade para matar caminha para se tornar seu patrimônio imaterial. A Polícia Civil do Rio encontrou os corpos de quatro suspeitos de participarem da execução dos médicos e investiga se eles teriam sido sentenciados e mortos pelo Comando Vermelho. O que não representaria "justiça", mas um crime cometido sobre outro crime, um atestado de falência das instituições no estado. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto