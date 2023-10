O ministro Alexandre de Moraes, do STF, acertou ao criticar, nesta sexta (6), o delírio dos que acreditam que o Brasil está na iminência de se tornar um país comunista. Mas também a má fé da minoria que sabe isso está longe de acontecer, mas explora a ignorância dos que creem em nome de seus interesses políticos. "Impressionante como o comunismo dá Ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. O 1% que sabe, sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista, mas é mais capitalista do que nós. O Putin é o rei do comunismo? [Quando] você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, é um negócio... [Quando perguntadas] por que são contra tal coisa, [respondem]: 'Porque vão instalar o comunismo no Brasil'. Só que as pessoas passaram a acreditar. Então [para elas] tá invadindo o Brasil", afirmou em um evento em São Paulo.