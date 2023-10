Mauro Cid, o tenente-coronel mais joia do Exército, segue batendo com a língua nos dentes sobre os boletins de ocorrência de seu antigo patrão. Desta vez, teria afirmado que, ao revisar o rascunho de um decreto golpista, Bolsonaro fez questão de que o golpe prevesse a prisão de só uma pessoa: Alexandre de Moraes. Mais do que estratégia, isso demonstra medo. O caso foi revelado, nesta terça (11), pelo jornal O Globo. A Polícia Federal investiga se o ex-presidente revisou mesmo uma minuta de decreto golpista para impedir Lula de assumir o poder, como diz Cidinho, o filho do general Cidão. O texto original trazia a prisão de uma série de autoridades, mas Jair fez uma correção, prevendo o xilindró apenas para o presidente do TSE.