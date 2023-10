Do ataque à Gaza às chacinas policiais no Brasil, o Estado quer vingança Um aviso ao pensamento raso: o autor deste texto repudia as execuções e sequestros de caráter terrorista promovidos pelo Hamas contra civis em Israel, tal como sempre repudiou o governo de Israel quando este aprofunda o terrorismo de Estado contra os palestinos, matando civis em grande escala com cercos, bombardeios e invasões - como agora. O governo de Israel prepara uma invasão à Faixa de Gaza, o que vai gerar uma carnificina de civis muitas vezes maior do que que carnificina praticada pelo Hamas em Israel. Respaldado por uma sociedade compreensivelmente chocada com o ataque, a ação não vai exterminar o grupo palestino ou resolver o conflito, mas produzirá corpos o bastante para que muitos sintam que houve "Justiça". Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto