Em seu esforço de responder à matança terrorista do Hamas com crimes contra a humanidade, o governo de Israel mandou que 1,1 milhão de moradores da região Norte da Faixa de Gaza se desloquem ao Sul do território em 24 horas porque o seu exército vai chegar chegando. Considerando que nem transferência de gado para o abate poderia ser tão rápida, o resultado dessa onda instantânea de refugiados vai ser sofrimento e milhares de mortos, caso boa parte dos moradores decida ir, e sofrimento e milhares de mortos, caso boa parte fique e encare a invasão.