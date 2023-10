A influenciadora bolsonarista Karol Eller foi encontrada morta, nesta quinta (12), no prédio onde morava, em São Paulo. Ela mesma postou mensagem no Instagram indicando que tiraria a própria vida, pedindo desculpas, mas afirmando que "perdeu a guerra". O suicídio está no boletim de ocorrência da Polícia Civil. Toda a solidariedade a seus amigos e familiares. Antes de mais nada, vale lembrar algo que é reforçado por profissionais que atuam nesse tema: o suicídio ou sua ideação raramente têm uma única causa. Normalmente, eles têm vários motivos.