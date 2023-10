O médico Ahmad Muhanna, diretor de um dos hospitais da Al Awda em Gaza, disse que foi pessoalmente contatado via celular pelas forças de ocupação israelense, ordenando que evacue seus pacientes e vá para o Sul do território. Recusou. Explicou que a unidade de Jambalia é a única alternativa para muitos. Torce para não ser atingido junto com as dezenas de funcionários e feridos. Israel prepara a invasão terrestre em resposta aos ataques terroristas do grupo Hamas, que deixaram mais de 1300 mortos. Para tanto, cortou suprimentos, bombardeia o território palestino e ordenou a evacuação de mais de 1 milhão da pessoas para o Sul. Até agora, foram mais de 2,2 mil mortos em Gaza.