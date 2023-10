Lagos que deram lugar a poças de lama, desertos de areia ocupando lugar de rios, igarapés que parecem estradas de terra e comunidades com fome. As imagens da pior seca em décadas na Amazônia somam-se às das tragédias em municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, varridos pelas águas, para mostrar aos Brasil um vislumbre de seu futuro com as mudanças climáticas. Ribeirinhos andando quilômetros em busca de água potável, lavouras inteiras perdidas e hidrelétricas desligando turbinas na região Norte, cenas mais comuns ao Semiárido, servem como um recado que, infelizmente, ainda não será ouvido pelos tomadores de decisão.