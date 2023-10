Como era esperado, a relatora da CPMI dos Atos Golpistas, senadora Eliziane Gama, pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em seu relatório, concluindo que ele articulou uma tentativa de jogar a democracia brasileira na lata do lixo e foi responsável por incitar a invasão e a depredação das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro. Nas redes sociais, o bolsonarismo-raiz já ataca o relatório. Para muitos seguidores do ex-presidente, o documento final é um plano da esquerda para tentar minar a imagem do "mito", com a ajuda de jornalistas comunistas, bilionários pedófilos, fábricas chinesas de vacinas, cavaleiros templários, Leonardo Di Caprio e, claro, os terroristas do Hamas.