Criticado pelo cerco e bombardeio da Faixa de Gaza como resposta ao terrorismo do Hamas, o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu foi agraciado com o título de "cidadão honorário" de Rondônia devido aos "relevantes serviços prestados ao Estado". O título foi concedido pela Assembleia Legislativa através do decreto legislativo número 2.403, de 11 de outubro de 2023, publicado, nesta segunda (16), no Diário Oficial do Estado.