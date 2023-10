Nenhuma vida vale mais do que outra e todas as vidas importam. A frase só faz sentido no papel porque, na prática, vivemos em sistemas que criam rankings de valor para a existência. Uma morte a bala de um branco rico nos Jardins ou no Leblon provoca mais comoção do que dezenas de corpos negros no Guarujá ou no Jacarezinho. A matança terrorista do Hamas provocou mais de 1,4 mil mortes em Israel e a vingança em forma de terror promovida pelo governo de Benjamin Netanyahu (que se enquadra em crime de guerra contra civis segundo a 4ª Convenção de Genebra) matou mais de 3 mil pessoas com bombas e privou 2,2 milhões de comida, água, remédios e eletricidade.