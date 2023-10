O governo Lula teve um papel central nas negociações do acordo entre o governo e a oposição da Venezuela, que deve levar a eleições presidenciais com observadores independentes no segundo semestre de 2024. Isso foi possível porque o Brasil voltou a dialogar com o país vizinho, deixando de lado as pirraças, animosidades e infantilidades da gestão Jair Bolsonaro. Sim, você tem maiores chances de convencer de forma pacífica aqueles com os quais têm canais de diálogo. Contudo, o ex-presidente preferiu estimular a tensão, chegando quase às vias de fato com o governo venezuelano.