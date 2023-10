Às vésperas do UFC 294, que acontece, neste sábado (21), em Abu Dhabi, nomes muçulmanos do MMA têm vindo a público demonstrar seu apoio aos palestinos por causa do cerco e bombardeio de Israel em resposta ao ataque terrorista do Hamas. O número de mortos em Gaza ultrapassou 4 mil (metade dos quais, crianças), enquanto são 1,4 mil no lado israelense. O evento esportivo, que será um dos mais assistidos do ano, deve ser visto por milhões de muçulmanos por estar sendo realizado no Oriente Médio. O que significa mais pressão sobre Israel em um momento em que o país se prepara para invadir Gaza, agravando a crise humanitária.