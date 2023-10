O desvio de 21 armas de grosso calibre do Arsenal de Guerra, em São Paulo, para o Comando Vermelho e o PCC são apenas parte do problema envolvendo armas e o Exército. A facilitação de acesso pelo governo Bolsonaro aumentou a quantidade de armas e munições em circulação. Mas o Exército falhou em sua responsabilidade de fiscalizar a venda de armas, o que beneficiou facções e milícias. Mais do que isso, ajudou o crime. Por exemplo, um membro do PCC conseguiu um registro de CAC (caçador, atirador esportivo e colecionador) no Exército, em junho de 2021, mesmo tendo 16 processos criminais na sua capivara, incluindo indiciamento por homicídio qualificado e tráfico de drogas. A informação foi https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/07/integrante-do-pcc-comprou-fuzil-com-autorizacao-do-exercito-diz-pf.shtml um ano depois.