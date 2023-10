Com três vezes mais mortes que Israel, Gaza recebe migalha humanitária No momento em que o conflito ultrapassa três mortes em Gaza (mais de 4,2 mil) para cada uma em Israel (mais de 1,4 mil), taxa que tende a continuar escalando com o cerco, os bombardeios, a onda de refugiados interna e a iminente invasão terrestre, os palestinos começam a receber ajuda humanitária em quantidade insuficiente para sua sobrevivência. Apenas 20 dos mais de 200 caminhões que esperam em uma longa fila no lado egípcio da fronteira foram autorizados a entrar pela passagem de Rafah. Israel quer a inspeção de tudo. E há dúvidas sobre a segurança dos comboios, uma vez que os bombardeios não cessam. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto