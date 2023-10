Após uma campanha eleitoral em que adversários apontaram os riscos que um governo de ultradireita significará, com cortes de subsídios a serviços públicos e violência nas escolas com a liberação de armas, o peronista Sergio Massa passou para o segundo turno à frente do seu adversário Javier Milei, com 36,6% a 30%. Vai ser uma disputa difícil, talvez tão apertada quanto àquela que tivemos no ano passado no Brasil - cuja eleição terminou com 1,8 ponto percentual de diferença. Vale lembrar que, desde o começo, a eleição argentina é basicamente de duas forças à direita contra uma à esquerda.