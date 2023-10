Investigações da Polícia Federal podem colocar água no chope de dois potenciais candidatos bolsonaristas à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições do ano que vem: o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin e delegado da PF, e o general Braga Netto, ex-ministro-chefe da Casa Civil e companheiro de chapa de Jair no pleito de 2022. O caso mais recente é o de Ramagem. A operação Última Milha, na sexta (20), prendeu servidores e afastou o número 3 da Agência Brasileira de Inteligência em uma investigação sobre o uso de um sistema secreto de monitoramento de celulares durante os três primeiros anos de Bolsonaro.