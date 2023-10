Violência islamofóbica sai à rua em SP com conflito entre Israel e Hamas Uma família muçulmana de refugiados do Afeganistão, que veio ao Brasil fugindo dos fundamentalistas do Talibã, foi xingada e agredida por outro tipo de fundamentalismo na rua em São Paulo. O que nos lembra que o Brasil tem antissemitismo, mas também islamofobia. O caso foi revelado por Flávia Mantovani, na Folha de S.Paulo, nesta quarta (25), e ocorreu no bairro do Bom Retiro - conhecido pela convivência de vários grupos de imigrantes. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto