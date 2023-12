Castro cumpre sina dos governadores do RJ ao ser investigado por corrupção Cláudio Castro (PL) provou, nesta quarta (20), que o Rio de Janeiro cumpre à risca a sina de ter seus governadores, mais cedo ou mais tarde, investigados por corrupção e com sigilos quebrados pela Justiça. Todos os governadores eleitos pelas urnas desde a redemocratização, em 1985, e que estão vivos já foram presos ou afastados do cargo. A Polícia Federal está investigando desvios em contratos da assistência social do governo fluminense e pagamento de propinas a agentes públicos entre 2017 e 2020. Nesta manhã, um mandado de busca e apreensão atingiu pessoas próximas de Castro, como seu irmão de criação, Vinícius Rocha, e membros de seu governo. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto