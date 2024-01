PF pode botar água no chope eleitoral de aliado de Bolsonaro no Rio Um caso envolvendo o uso de um software espião e chantagem de servidores públicos acusados de fraude pode dificultar os planos do bolsonarismo de lançar o deputado federal e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alexandre Ramagem (PL-RJ) à Prefeitura da capital fluminense na eleição deste ano. Reportagem da Folha de S.Paulo, nesta quarta (3), afirma que a Procuradoria-Geral da República citou a suspeita de que ele se corrompeu para evitar a divulgação de informações sobre o uso ilegal do First Mile, o tal software espião. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto