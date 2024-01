"Há duas explicações para políticos que são contra câmeras corporais no fardamento dos policiais: ou querem um policial matador ou um policial corrupto nas ruas." A avaliação é de Samira Bueno, diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. "O policial que faz uso da força de forma legítima não se preocupa com a câmera, o policial que atua de forma honesta também não", disse ela à coluna. As câmeras corporais, que se tornaram um dos principais assuntos da eleição para o comando do Estado de São Paulo, em 2022, voltaram às manchetes por causa de uma declaração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele afirmou que elas não são efetivas para garantir mais segurança à população e que sua gestão não irá investir em novos equipamentos.