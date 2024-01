A riqueza dos cinco homens mais ricos do mundo mais que dobrou (114%), desde 2020, enquanto quase cinco bilhões da pessoas ficaram mais pobres no período. É o que aponta o relatório Desigualdade S.A., da Oxfam, divulgado neste domingo (14), no início do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. As fortunas somadas dos cinco passaram de US$ 405 bilhões para US$ 869 bilhões, ou seja, cresceram a uma taxa de US$ 14 milhões por hora. Segundo o relatório, seguindo essa toada, o mundo terá seu primeiro trilionário em uma década, para a alegria dos que celebram a riqueza alheia, mas a pobreza não será erradicada nos próximos 229 anos.