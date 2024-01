Auditores fiscais do trabalho que atuam na coordenação do combate ao trabalho escravo entregaram seus cargos em protesto pelo cumprimento de um acordo feito com o governo federal para a categoria em 2016. Com isso, novas operações de resgates de trabalhadores estao suspensas na maior parte do país. A coluna apurou que as ações em andamento vão continuar normalmente, mas novas denúncias não serão apuradas e o trabalho de inteligência voltado à detecção desse tipo de exploracão também irá parar. Em 2023, o Brasil encontrou 3.190 trabalhadores em condições análogas às de escravo, maior número desde 2009.