Contando que seu rebanho engole tudo o que ele produz, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que Lula está "viajando pelo mundo" e, por isso, não está no Rio visitando as vítimas da chuva em uma postagem no Instagram. Na verdade, o petista foi de Brasília, onde trabalhou na semana passada, a São Paulo para exames médicos no Hospital Sírio-Libanês, no sábado (13). E voltou à capital federal no domingo, dia da crítica de Jair. Lula teve compromissos na segunda e terça, segundo a sua agenda oficial.