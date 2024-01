Contrariando as Nações Unidas e as normativas que regulam a fiscalização no Brasil para impedir que empregadores "maquiem" o ambiente de trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego avisou que fiscalizará a safra de uva e a produção de vinho nas próximas quatro semanas no Rio Grande do Sul.

"A fiscalização se estenderá até o final da safra, no final de fevereiro e serão inspecionadas vinícolas da região e produtores rurais que, nesta época do ano, empregam mão de obra temporária", diz a nota do site do ministério divulgada nesta terça (23).