A operacão da Polícia Federal, nesta quinta (25), que cumpre mandados de busca e apreensão contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) sob Jair, volta a complicar os planos bolsonaristas para enfrentar Eduardo Paes (PSD) na disputa da Prefeitura do Rio neste ano. De acordo com Aguirre Talento, do UOL, a busca inclui os gabinetes de Ramagem na Câmara dos Deputados e em seus endereços residenciais. Na mira, o uso de um programa espião que permite o monitoramento do deslocamento da pessoas através de seus celulares.