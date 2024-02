França ataca acordo com Mercosul, mas lucra com danos ambientais no Brasil Ao se opor ao acordo com o Mercosul sob a justificativa de que operamos sob padrões ambientais mais baixos que os da União Europeia, o presidente francês Emmanuel Macron omite que empresas de seu país lucraram sendo parceiros de quem comete esse tipo de crime. Mas como isso não atinge o cidadão francês, então, faz a Elsa, aplicando um let it go. As declaracões de Macron ocorrem em meio a grandes protestos de agricultores franceses que demandam mais apoio do governo e exigem que a França não endosse o acordo - que vem sendo costurado há décadas entre os dois blocos e têm uma chance de ser fechado sob o governo Lula. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto