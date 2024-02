Quando a Polícia Federal bateu às portas do deputado Alexandre Ramagem, no último dia 25, escrevi aqui que a bomba para Jair Bolsonaro e família não seria a divulgação dos nomes dos adversários espionados pela Abin Paralela, mas a dos ditos aliados. Pois com exceção dos cobaias e dos extremamente pragmáticos, que vão plagiar Nelson Rodrigues e gritar a plenos pulmões "perdoa-me por me traíres" ao autointitulado mito, a confirmação de que a paranoia bolsonarista colocava desafetos e amigos no mesmo balaio deve gerar ranger de dentes.