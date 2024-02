O auditor fiscal do trabalho Humberto Camasmie, que coordenou a operação de fiscalizacão que culminou no resgate de uma empregada doméstica negra e surda da casa de um desembargador de Justiça de Santa Catarina em junho do ano passado, foi alvo de uma operação de busca e apreensão nesta terça (6). A Polícia Federal apreendeu o seu telefone celular. Ele passou a ser investigado por violação de segredo de Justiça após dar entrevista sobre o caso. A informação foi divulgada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), que disse estar prestando assessoria jurídica para Camasmie. Agentes cumpriram um mandado autorizado por Danilo Sanchotene, juiz da 1ª Vara Federal de Florianópolis, na residência do servidor, em Uberaba (MG).