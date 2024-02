PF, enfim, vai atrás dos generais pela tentativa de golpe de Bolsonaro Após um ano de operações que atingiram, principalmente, a horda que vandalizou as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, além de pequenos e médios financiadores, a Polícia Federal realiza, nesta quinta (8), operação contra a cúpula bolsonarista para apurar a existência de uma organizacão criminosa que tentou dar um golpe de Estado. E, com 60 anos de atraso, atinge vários ex-militares. Entre os alvos fardados dos mandados de busca e apreensão, estão o general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Braga Netto, ex-ministro-chefe da Casa Civil e candidato a vice na chapa de Jair à reeleição e o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. O coronel Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordens de Jair, é alvo de um mandado de prisão. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto