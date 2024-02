Acuado, Bolsonaro pede selfie com seu rebanho para pressionar Congresso Com o cerco se fechando por causa da investigação da tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro resolveu fazer uma demonstração de força, daqui a duas semanas, em São Paulo, chamando seus apoiadores. Quer imagens de multidão para vender, nas redes, a ideia de que o povo está a seu lado. Tática manjada, mas que funciona com quem já acredita nele. Jair gravou um vídeo convocando os bolsonaristas radicais para um ato "em defesa do nosso Estado Democrático de Direito". Um cinismo exemplar, uma vez ele tentou atropelar a democracia com a ajuda de militares, políticos aliados e uma horda de vândalos. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto