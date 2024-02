Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal, nesta segunda (19), a depor sobre o golpe de Estado que quase sofremos. A informação devolve o nome do ex-presidente às manchetes, onde brilhava há dias por conta das apurações que chegaram ao núcleo duro golpista. Lula bem que "tentou" dar uma ajuda midiática ao adversário, com sua desnecessária declaração sobre o holocausto, que colocou o petista sob os holofotes, mas a ação da PF mantém Jair como o investigado público número 1. Para além de entregar ao governo genocida de Netanyahu uma oportunidade para justificar sua limpeza étnica em Gaza, a declaração de Lula também ajudou a tirar o foco sobre as investigações contra Bolsonaro aliados sobre o golpe de Estado. Mais do que isso: ajudou a chamar seguidores da extrema direita para o ato do dia 25 de fevereiro em São Paulo.