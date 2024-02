A passagem de um navio com 19 mil bois exportados vivos do Brasil para o Iraque levou um "fedor inimaginável" para a Cidade do Cabo, um das capitais da África do Sul, onde a embarcação fez uma parada de abastecimento, conforme registrado pelo jornal inglês The Guardian. O Conselho Nacional de Sociedades para a Prevenção da Crueldade contra Animais, organização sul-africana de proteção aos animais, subiu a bordo e encontrou bois doentes e mortos na embarcação, classificando o cenário encontrado como "abominável".