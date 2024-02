Censo indica que esgoto revela racismo, assim como racismo vem do esgoto Não é apenas o racismo que vem do esgoto. Dados do Censo 2022, divulgados, nesta sexta (23), pelo IBGE, mostram que o esgoto também indica racismo. Estrutural, neste caso. Os negros (pretos e pardos) representam 55,5% da populacão brasileira, mas são 68,6% dos que vivem em locais sem descarte adequado de esgoto. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto