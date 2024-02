Com Jair Bolsonaro se enroscando nas investigações sobre o golpe de Estado que tentou dar entre o segundo turno de 2022 e o 8 de janeiro de 2023, e com o risco real de ser condenado e banido da política por 30 anos, ele precisa produzir imagens no ato deste domingo (25), em São Paulo, para "provar" que o povo estaria a seu lado. Mais do que apenas encarecer sua prisão, a foto a ser produzida também servirá para tentar manter sua base unida daqui até as eleições de outubro.