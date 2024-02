O ponto alto do recuado discurso de Jair Bolsonaro, no ato em defesa de si mesmo, na tarde deste domingo (25), na avenida Paulista, foi o pedido para que o Congresso Nacional aprove uma anistia para os "pobres coitados do 8 de janeiro". Ou seja, os bolsonaristas processados e condenados pelo Supremo Tribunal Federal por participar dos atos golpistas. Usando a solidariedade aos seus seguidores como justificativa, Bolsonaro defende, na prática, um projeto de lei que pode beneficiá-lo. Hoje, ele é investigado por uma tentativa de golpe de Estado que teve no 8 de janeiro uma de suas peças. E é provável que venha a ser condenado e preso como idealizador e principal beneficiário.