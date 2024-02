Bolsonarismo trava batalha nas redes para inflar tamanho de ato na Paulista Bolsonaro, como esperado, juntou dezenas de milhares de seguidores na avenida Paulista e conseguiu sua desejada fotografia de multidão para usar na batalha que trava contra a punição por sua tentativa de golpe de Estado. Mas enquanto o ato acontecia, bolsonaristas travavam outra batalha, nas redes, para vendê-lo como ainda maior do que realmente foi. Antes, vale deixar claro, que o ato foi realmente bem grande. Mas os aliados de Bolsonaro precisavam de algo histórico para vender a ideia de que toda a população está com ele e contra as instituições que o investigam - o que não é verdade. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto