Organizações de defesa do bem-estar animal pediram que o Senado Federal analise com urgência um Projeto de Lei (PL) que pode proibir a exportação de animais vivos por navio para abate no exterior. O apelo foi feito nesta segunda (26) através de uma carta endereçada ao presidente da casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), depois que uma embarcação com 19 mil cabeças de gado proveniente do Brasil atracou na semana passada em Cidade do Cabo, levando um "fedor inimaginável" à localidade.