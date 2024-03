O Brasil passou o Canadá e fechou 2023 como a 9ª maior economia do mundo, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional. O país, que figurou em 7º lugar entre 2010 e 2014, nos governos Lula 2 e Dilma 1, chegou a deixar o top 10 em 2020, durante a gestão Bolsonaro. Viva. Há muita gente festejando, e com razão. O Produto Interno Bruto, a soma das riquezas produzidas no país, cresceu 2,9% no ano passado, contrariando a expectativa da maioria dos economistas.