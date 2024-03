Após mais de 110 palestinos famintos serem mortos ao avançarem sobre caminhões de ajuda humanitária (fuzilados pelo Exército israelense, atropelados pelos motoristas ou pisoteados pelo pânico), os Estados Unidos, que enviam armas a Israel, afirmam que vão mandar comida a Gaza pelo ar. É como entregar um Band-Aid com uma mão e lançar uma granada com a outra. O presidente Joe Biden, preocupado com a perda do apoio de eleitores democratas críticos aos crimes de guerra promovidos pelo governo Benjamin Netanyahu, decidiu lançar migalhas em um território que sofre grave restrição de alimentos, água e medicamentos por conta do bloqueio israelense.